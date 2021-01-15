Банк России: россияне несут на фондовый рынок триллионы рублей

К октябрю 2020 г. физические лица имели на российских брокерских счетах активы стоимостью 6,7 трлн руб. Объем вложений увеличился в январе-сентябре на 1,2 трлн руб., сообщает Банк России.

При этом объем всех активов на брокерских счетах составил 12,7 трлн руб.

В том числе активы стоимостью почти 6,1 трлн руб. находились на счетах в некредитных финансовых организациях (НФО), стоимостью 6,6 трлн руб. – на счетах в банках.

Активы стоимостью 6,7 трлн руб. (53% всех активов) принадлежали физическим лицам, а 6 трлн руб. (47%) – юридическим лицам.

В целом стоимость активов на брокерских счетах увеличилась в январе-сентябре 2020 г. на 1,8 трлн руб. При этом активы физлиц выросли на 1,2 трлн руб., юрлиц – на 600 млрд руб.

Почти 75% физлиц имеют счета, на которых стоимость активов не превышает 10 тыс. руб.

Клиентами брокеров являлись к концу сентября 2020 г. 7,6 млн физических лиц, из них 70% – мужчины (75% активов).

Средний возраст инвестора составил 30-40 лет. Однако основной объем активов сосредоточен у клиентов в возрасте 40-60 лет.