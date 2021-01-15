США заработают $160 млрд при снижении пошлин на китайские товары

ВВП США может увеличиться на $160 млрд в ближайшие пять лет при снижении пошлин на импорт китайских товаров, отмечают Oxford Economics и Американо-китайский деловой совет (USCBC).

При этом в США появятся 145 тыс. новых рабочих мест, а доходы американцев увеличатся на $460 в расчете на домохозяйство.

Усиление торговой войны и разрыв связей с Китаем нанесут большой ущерб экономике США и приведут к сокращению занятости в стране, полагают экономисты.

Эскалация торговой войны между США и Китаем приведет к тому, что американская экономика потеряет $1,6 млрд в ближайшие пять лет, а также 732 тыс. рабочих мест в 2022 г. и 320 тыс. в 2025 г. Такое развитие событий окажет долгосрочное воздействие на экономику США.

США на пике торговой войны с Китаем потеряли 245 тыс. рабочих мест.

Несмотря на заключение первой торговой сделки между США и Китаем, "пошлины остаются на необычайно высоком уровне", отметил глава Американо-китайского делового совета Крейг Аллен.