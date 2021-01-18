ФНС: на малых и средних предприятиях работают 15,49 млн россиян

К 10 января на российских малых и средних предприятиях (МСП) работали 15 491 144 россиянина, отмечено в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС. Количество работников МСП увеличилось за прошлый год на 1,1%.

С целю соблюдения условий списания невозвратных кредитов МСП нанимают много временных работников. Снижение планки страховых взносов с 30% до 15% с апреля 2020 г. привело к "обелению" бизнеса, отметил советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко в интервью ТАСС.

Количество субъектов МСП (ФНС учитывает и индивидуальных предпринимателей, ИП) составило к 10 января 5 684 561 (- 3,9% в годовом выражении).

В том числе количество юрлиц сократилось на 6,2% до 2 371 915, количество ИП – на 2,2% до 3 312 646.

Наибольшее количество субъектов МСП отмечено в Центральном федеральном округе (31%).

Почти 18% МСП работают в Приволжском округе, 12% – в Северо-Западном и Южном округе, 11% – в Сибирском округе, 9% – в Уральском округе, 5% – в Дальневосточном округе, 3% – в Северо-Кавказском округе.