Производство алкоголя в России сократилось в 2020 году

Производство алкоголя в России снизилось в 2020 г. на 8,9% в годовом выражении до 82,1 млн декалитров (дал). Статистика приведена без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, сообщает Национальный союз защиты прав потребителей.

В декабре 2020 г. показатель упал на 19,4% до 17,5 млн дал.

В 2020 г. российские предприятия произвели 79,5 млн дал водки (- 4,9% в годовом выражении). В декабре выпуск сократился на 8,1% до 7,9 млн дал.

В стране произвели 8,2 млн дал коньяка (- 11%). В декабре производство упало на 24,4% до 790 тыс. дал.

Производство спиртных напитков крепостью выше 9 градусов сократилось за год на 2,6% до 102,2 млн дал, в декабре – на 4,7% до 10,3 млн дал.

Производство тихих вин снизилось на 5,7% до 30,9 млн дал, в декабре – на 35% до 2,2 млн дал.

Выпуск шампанских и игристых вин увеличился за год на 0,3% до 13,3 млн дал, в декабре производство снизилось на 10,9% до 1,5 млн дал.

Производство фруктовых вин выросло на 26,5% до 14,8 млн дал, в декабре – на 7,2% до 1,5 млн дал.

Выпуск винных напитков без добавления этилового спирта сократился в 2020 г. на 62,7% до 10,8 млн дал, в декабре – на 70,8% до 1,1 млн дал.

Производство винных напитков с добавлением этилового спирта за выросло за год на 2,5% до 397 тыс. дал, в декабре – на 74,2% до 53,1 тыс. дал.