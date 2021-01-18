Доходы России от экспорта нефти, угля и СПГ резко упали

Россия в январе-ноябре 2020 г. сократила экспорт нефти на 11% в годовом выражении до 220,24 млн тонн. Доходы от экспорта нефти упали на 40,9% до $66,391 млрд, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Доходы России от экспорта СПГ снизились на 15,3% до $6,481 млрд. Физический объем экспорта СПГ увеличился на 5,5% до 65,2 млн куб. м в сжиженном состоянии.

Между тем доходы "Газпрома" от экспорта газа сократились в январе-ноябре 2020 г. на 41,8% до $12,2 млрд. Физический экспорт газа упал на 10,5% до 178,4 млрд куб. м.

Средняя экспортная цена газа составила в ноябре 2020 г. $155,48 за 1 тыс. куб. м, в октябре – $145, в сентябре – $123, в августе – $92, в июле – $86, в июне – $82, в мае – $94 за 1 тыс. кубометров.

Экспорт угля из России снизился в январе-ноябре на 23,8% до $11,213 млрд. В физическом выражении экспорт угля сократился на 5,3% до 177,509 млн тонн.