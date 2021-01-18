Путин поручил ускорить приток мигрантов на стройки

Президент РФ поручил до 1 марта 2021 года проработать возможность упрощенного порядка привлечения мигрантов-рабочих для работы на российских стройках "с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований", сообщается на сайте главы государства.

Ответственными назначены глава правительства Михаил Мишустин и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Государства во время пандемии закрыли границы для иностранцев, и в марте-мае объекты с большой посещаемостью закрывались. Россия не стала исключением. В это же время в стране вырос отток мигрантов из-за безработицы. Около 40% иностранных граждан потеряли работу в РФ.

Число мигрантов в России за год снизилось почти вдвое – до 6 миллионов человек, согласно данным МВД. Полсотни российских регионов испытывают дефицит рабочей силы. В связи с этим Минстрой предложил упростить въезд в Россию строителям-мигрантам. Процедура уже согласована с Роспотребнадзором.

При этом, несмотря на рост безработицы, россияне заменять иностранцев на стройке не хотят. И дело не только в деньгах. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал заместитель главы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.