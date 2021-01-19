Алмазы дорожают из-за большого спроса

Алмазы резко подорожали. Компания De Beers, один из крупнейших производителей, провел самое значительное повышение цен за последние 10 лет.

По данным Bloomberg, на первой в этом году торговой сессии необработанные камни прибавили в стоимости сразу пять процентов.

Этот шаг агентство объясняет более сильным, чем ожидалось, ростом спроса.

В начале пандемии объемы добычи De Beers упали из-за временного закрытия шахт на юге Африки. В результате на ключевых рынках – в Китае и США – образовался дефицит.