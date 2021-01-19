Банки в 2020 году одобрили минимальное число кредитов

Банки в России по итогам 2020 года одобрили 33,9% от всех заявок на выдачу кредитов. Это стало минимальным значением с 2017 года, согласно данным бюро кредитных историй.

В 2017 году было одобрено 43,6% от всех кредитных заявок россиян, в 2018 году – 41%, в 2019 году – 36,9%.

Снижение доли одобрения кредитов происходит из-за снижения доходов заемщиков и повышения требований ЦБ к нормам резервирования банков под просроченные займы.

Это позволило избежать перегрева рынка займов во время бума потребительского кредитования и роста просроченных долгов. Снизилась доля одобрений по всем видам кредитов, кроме ипотеки. Доля одобренных кредитных заявок россиян на ипотеку выросла до рекордного уровня в 71,3%.

В 2020 году установлен новые рекорды ипотечного кредитования: достигнуты минимальные ставки, и максимальная сумма займов, и максимальный средний размер среднего кредита. В прошлом году выдано 1,7 миллиона ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей – это абсолютный рекорд за всю историю ипотечного рынка России. Ставки снизились до исторического минимума – с 9,3% до 8,1% для жилья на вторичном рынке, и с 8,3% до 5,9% для квартир в новостройках. По сравнению с 2019 годом количество выданных ипотечных кредитов выросло на 35%, а их денежная сумма – на 50% за год. Средний размер ипотечного кредита обновил исторический рекорд – 2,7 миллиона рублей (+10% за год).