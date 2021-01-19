Медикам разрешили оформлять досрочный выход на пенсию

Медицинские работники, принимавшие участие в лечении коронавирусных больных, получили возможность выйти на пенсию в 2021 году раньше срока, сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Правительство РФ в августе 2020 года утвердило постановление о праве медиков на досрочный выход на пенсию. В соответствии с новым постановлением правительства РФ периоды работы медиков, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, "засчитываются в стаж соответствующей работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости", пояснили в Госдуме. Согласно постановлению один день работы будет засчитываться за два не только врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, но и медработникам, оказывающим скорую или специализированную помощь пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии.

"Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам", — уточнила Кусайко (цитата НСН). Это позволяет пересчитать срок выхода на пенсию для медиков. Для медицинских сотрудников предусмотрены и выплаты, и льготная покупка автомобиля стоимостью до 1,5 миллиона рублей с льготной выплатой до 375 тысяч рублей. Для врачей со стажем разрешается и приватизация жилье.