Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз по спросу на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что после падения в 2020 году на 8,8 б/с, в 2021 году мировой спрос на нефть восстановится до 96,6 млн. б/с. Пандемия COVID-19 значительно замедляет процесс восстановления, но применение вакцин должно положительно сказаться на стимулировании роста спроса на нефть во второй половине текущего года.

Также МЭА пересмотрело прогноз мирового спроса на нефть в первом квартале 2021 года на 0,6 млн. б/с и на 0,3 млн. б/с в целом на весь 2021 год из-за оказывающих давление на продажи нефтепродуктов возобновившиеся в некоторых странах локдауны.

По прогнозам МЭА для стран ОЭСР в Азии и Океании после снижения в 2020 году на 680 тыс.б/с спрос восстановится в 2021 году на 275 тыс. б/с. В Китае ожидается рост спроса на 745 тыс. б/с, до 14,6 млн. б/с. В 2020 году спрос в Индии должен уменьшиться на 450 тыс. б/с, но в 2021 году ожидается увеличение на 380 тыс. б/с. При условии, что заболеваемость коронавирусом в Индии будет держаться под контролем.

В отчете агентства отмечено, что при условии, если последнее соглашение ОПЕК+ достигнет 100% исполнения, мировые запасы нефти могут сократиться на 1,1 млн. б/с, или на 100 млн.барр. в первом квартале 2021 года и возможном резким снижением во второй половине текущего года по мере укрепления мирового спроса на нефть.

По данным МЭА в ноябре было отмечено четвертый месяц подряд снижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР на 23,6 млн. барр. или на 0,79 млн. б/c, до 3,108 млрд. баррелей.

Пик запасов был достигнут в июле и составил 3, 221 трлн. баррелей и в течение ноября произошло снижение на 0,93 млн. б/с. По предварительным данным из Японии, США и Европы в декабре запасы снизились на 1,44 млн. б/с.

По предварительным данным запасы нефти в США снизились на 7,9 млн. баррелей за один месяц. Всего на 12 млн. баррелей в США снизились общие запасы нефтепродуктов.