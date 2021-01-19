"Газпром" представит ТЭО газопровода в Китай через Монголию

"Газпром" уверен в успехе проекта строительства газопровода в Китай через Монголию. В I квартале компания представит технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта, заявил глава "Газпрома"

Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным. Фрагменты встречи показал телеканал "Россия 24".

"По предварительному технико-экономическому анализу, можно точно сказать, что это технически осуществимый и экономически эффективный проект", – отметил Миллер.

"Газпром" ведет переговоры с китайскими и монгольскими партнерами и разрабатывает ТЭО монгольского участка газопровода. Российская сторона создаст компанию для строительства трубопровода через

Монголию, пояснил Миллер и добавил, что "Газпром" начал проектно-изыскательские работы в России.

В декабре 2020 г. исполнился год с начала поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки идут в "сверхплановом объеме", китайский рынок динамично развивается. Спрос превышает объемы, которые предусмотрены контрактом, подчеркнул Миллер.

СМИ сообщили ранее, что "Газпром" и компания "Эрдэнэс Монгол" создадут совместное предприятие, которое разработает ТЭО строительства газопровода мощностью до 50 млрд куб. м газа в год.