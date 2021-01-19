"Газпром" выделит 258 млрд рублей на строительство Амурского ГПЗ

В 2021 г. "Газпром" направит 258 млрд руб. на строительство Амурского газоперерабатывающего завода (Амурский ГПЗ).

Строительство Амурского ГПЗ остается важнейшим проектом на 2021 г., отмечено в проспекте к размещению новых евробондов "Газпрома".

Амурский ГПЗ – один из крупнейших проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке, завод построен почти на 70%.

Предприятие займется переработкой газа с Якутского и Иркутского центров газодобычи, газ поступает по газопроводу "Сила Сибири".

Проектная мощность ГПЗ составит 42 млрд кубометров газа в год. Предприятие станет крупнейшим в мире производителем гелия – до 60 млн куб. м в год.

Завод имеет шесть технологических линий, две линии войдут в строй в 2021 г. Четыре линии построят до конца 2024 г. Предприятие выйдет на проектную мощность в 2025 г.