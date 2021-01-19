Остановка Nord Stream 2 грозит повышением цен на газ и электроэнергию в ЕС

В Германии официально создан фонд для обхода санкций против "Северного потока – 2". Об этом сообщил министр экономики земли Мекленбург-Передняя Померания Кристиан Пегель.

Благодаря этому фонду компании, которые принимают участие в строительстве газопровода смогут закупать стройматериалы и оборудование. Это должно обеспечить защиту от санкций США, так как закупки будут делаться через фонд, а не напрямую. В данное время "Северный поток – 2" построен на 94%.

Администрация США длительное время выступает против строительства газопровода "Северный поток – 2". Дополнительные ограничительные меры были внесены в уже одобренный Конгрессом в январе проект бюджета обороны на 2021 финансовый год.

Для Восточного комитета германской экономики (OAOEV) не стало неожиданностью решение администрации Дональда Трампа ввести санкции против трубоукладчика "Фортуна", выполняющего работы по строительству газопровода. Однако OAOEV считает, что данные ограничительные меры могут негативно повлиять на перезапуск в отношениях между США и Евросоюзом. Об этом сказано в заявлении председателя OAOEV Оливера Хермеса во вторник.

Оливер Хермес отметил, что решение об ограничительных мерах со стороны уходящей администрации Трампа против строительства "Северного потока – 2" не вызвало удивление. Данные санкции, вместе с другими темами осложняют налаживание трансатлантических отношений.

Хермес считает, что федеральное правительство ФРГ найдет правильное решение с новой администрацией Джо Байдена, которое приведет к завершению строительства газопровода "Северный поток – 2" и в скором времени позволит начать его эксплуатацию.

Оливер Хермес добавил, что импорт СПГ из США будет дороже и вреднее для экологии, чем импорт российского газа.

Восточный комитет германской экономики считает недальновидными попытки остановить реализацию проекта "Северный поток – 2" и предупреждает о том, что отказ от строительства трубопровода грозит повышением цен на газ и электроэнергию для европейских потребителей.