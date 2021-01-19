Коронакризис привел к оттоку средств из России

Пандемия ухудшила настрой инвесторов и бизнеса в России. Чистый отток капитала из страны за 2020 год вырос в 2,2 раза до 47,8 миллиарда долларов, сообщается в отчете Банка России.

Чистый приток денег иностранных инвесторов в российские гособлигации (ОФЗ и евробонды) в 2020 году снизился в 5 раз, до 4,1 миллиарда с 22,2 миллиарда долларов годом ранее.

Прямые иностранные инвестиции в российские компании в 2020 году снизились более чем в 20 раз, до 1,4 миллиарда с 28,9 миллиарда долларов.

Положительное сальдо торгового баланса РФ сократилось в 2020 году в 1,9 раза до 89,4 миллиарда долларов. Экспорт из РФ в 2020 году снизился на 21,5%, до 329,5 миллиарда, импорт – на 5,7% до 240,1 миллиарда долларов. В итоге положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в 2020 году снизились наполовину и составило 32,5 миллиарда долларов.

Международные резервы уменьшились на 13,8 миллиардов до 595,774 миллиардов долларов главным образом в результате продажи иностранной валюты Банком России в рамках бюджетного правила, а также погашения суверенного внешнего долга, поясняется в комментарии регулятора.