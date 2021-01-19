США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2"

Власти США во вторник расширили санкции против строящего газопровод "Северный поток – 2" трубоукладчика "Фортуна", а также компании ООО "КВТ – Рус", являющейся собственником судна "Фортуна". Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Ограничительные меры в отношении компании предполагает запрет банковских и валютных операций, экспорта, и блокирование активов и имущества.

Ограничительные меры вводятся в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Попадание в санкционный список влечет за собой последствия в виде заморозки активов на территории США, а также накладывает запрет для граждан Америки на любой бизнес с представителями данного перечня.

Помимо этого в рамках санкций против Венесуэлы были введены ограничительные меры против российской компании "Рустанкер" и двух нефтяных танкеров – "Максим Горький" и "Сьерра". Танкер "Максим Горький" был передан Венесуэлой в российской управление. До этого судно носило название "Аякучо". В настоящее время это самый крупный танкер, который ходит под российским флагом.

Трубоукладчик "Фортуна" с 15 января находится на якорной стоянке близ германского порта Росток. Датское морское управление ранее заявляло, что баржа "Фортуна", судно снабжения "Балтийский исследователь" и судно "Мурман" будут проводить работы по укладке газопровода с 15 января в исключительной экономической зоне Дании. Оператором Nord Stream 2 AG была возобновлена прокладка трубы в декабре 2020 года. Баржей "Фортуна" было построено 2,6 км. в исключительной экономической зоне Германии. На сегодняшний день "Северный поток – 2" построен на 94%.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в ближайшее время в рамках закона CAATSA и в соответствии с законом PEESA ("О защите европейской энергобезопасности") будут рассмотрены дополнительные санкции против России – приводит текст заявления РИА Новости.

По мнению главы Госдепа, санкции против трубоукладчика газопровода говорят о том, что США не боятся привлекать к ответственности тех, кто помогать российскому инструменту принуждения.

Также Помпео считает, что завершение строительства газопровода приведет к лишению Украины жизненно необходимых доходов, что откроет ее для агрессии со стороны России, которая будет использовать природные ресурсы для оказания политического давления против Западной Европы.

"Северный поток – 2" является одним из приоритетных инвестиционных проектов "Газпрома". Также "Газпром" планирует ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2" в разумные сроки.