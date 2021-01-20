Росрыболовство задумалось о проведении "рыбных интервенций"

Росрыболовство поддержало предложение Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) о проведении государственных интервенций на рынке рыбной продукции.

Интервенции помогут подстегнуть спрос на рыбную продукцию на фоне сложностей с экспортом российской рыбы в Китай, сообщает "Коммерсантъ".

По предварительным подсчетам, Россия добывает 1,7 млн тонн минтая в год, из них 700 тыс. тонн можно продавать на государственных аукционах. Объем рынка оценивают в 50,4 млрд руб.

Эксперты поддерживают предложение ВАРПЭ о закупках государством рыбной продукции. При этом необходимо иметь свободные мощности для хранения значительных объемов продукции.

Властям и бизнесу нужно заняться строительством новых рыболовных судов и береговых заводов, что поможет снизить зависимость от китайского рынка и перенаправить экспорт с высокой добавленной стоимостью в другие страны.