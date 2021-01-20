Банк России расширит доступ банков к сведениям о доходах россиян

Банк России намерен расширить доступ кредитных и микрофинансовых организаций (МФО) к сведениям о доходах заемщиков.

Внедрение новых каналов получения информации о доходах заемщиков предусмотрено дорожной картой по совершенствованию расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, поясняет ЦБ.

В частности, банки и МФО смогут получать сведения о доходах заемщиков на основе данных о транзакционной активности заемщиков.

Дорожная карта на 2021-2022 гг. предусматривает изучение вопроса о внедрении новых инструментов для ограничения выдачи высокорискованных видов кредитов, в том числе необеспеченных потребкредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки.

ЦБ намерен разработать меры в отношении кредитных организаций за нарушения требований к расчету ПДН и применению надбавок к коэффициентам риска.

ЦБ подготовит предложения о законодательном закреплении обязанности кредиторов рассчитывать ПДН. Сейчас банки и МФО рассчитывают ПДН на основании указаний ЦБ.

Необходимо усовершенствовать порядок расчета ПДН в связи с реформой бюро кредитных историй в части определения размера среднемесячного дохода заемщика, подчеркивает ЦБ.

ЦБ может разработать дополнительные инструменты, которые позволят ограничить накопление рисков в розничном кредитовании без создания дополнительной нагрузки на капитал финансовых организаций.