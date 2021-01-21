В правительстве хотят ограничить цены на макароны, яйца, картофель

Правительство может установить предельный уровень цен на зерно и макаронные изделия, заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке. В Минсельхозе рекомендовали властям регионов провести с производителями переговоры о сдерживании цена на макароны, яйца и картофель.

Минсельхоз не устраивает, что фермеры копят запасы на складах и не продают зерно в ожидании продолжения роста цен, сообщил "Коммерсант". За первую рабочую неделю этого года цена пшеницы выросла на 3,5%, а макароны после этого подорожали на 8%.

Если рост цен продолжится, то макароны добавят в список продуктов (сахар и подсолнечное масло), предельная стоимость которых зафиксирована в соглашениях между производителями и торговыми сетями при участии правительства.

Правительство РФ в конце декабря 2020 года получило право замораживать цены в любой момент. Инфляция в 2020 году в России стала самой высокой за 4 года – 4,9%, подсчитал Росстат. Драйвером роста цен стали два продукта. Сахар-песок стал лидером по росту потребительских цен – сразу на 64,54%. Подсолнечное масло за год подорожало на 25,91%.

Президент РФ Владимир Путин 9 декабря 2020 года подверг резкой критике рост цен на основные продукты питания. Путин отметил, что подорожание базовых продуктов связано с попытками подогнать под мировую конъюнктуру цены внутреннего рынка, а не с пандемией COVID-19.

Производители продовольствия, Минпромторг, Минсельхоз и крупные ритейлеры 16 декабря подписали соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, которые будет действовать до 1 апреля 2021 года. Соглашениями установлены предельные цены на сахар в 46 рублей за килограмм и 110 рублей за литр подсолнечного масла. Труднодоступных регионах, таких как в Калининграде, на Крайнем Севере и за Уралом, предельные цены будут устанавливаться местными властями через повышающие коэффициенты.