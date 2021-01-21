Плоды импортозамещения: собран рекордный урожай фруктов и ягод

Минсельхоз подвел итоги уборочной кампании 2020 года: в регионах собрано 3,6 миллиона тонн плодов и ягод, что на 2,2% больше, чем в 2019 году.

Валовой сбор ягод и плодов в агросекторе вырос до рекордного показателя в 1,2 миллиона тонн. Это яблоки, сливы, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина, голубика и земляника. "Увеличение объемов производства в первую очередь связано с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников", – пояснили в Минсельхозе. Здесь лидируют Краснодарский и Ставропольский края, республики Кабардино-Балкария и Крым, Воронежская и Липецкая области.

После ограничения импорта яблок и ягод 7 лет назад садоводство при поддержке государства стало одним из наиболее доходных направлений в АПК. Инвесторы получают субсидии на возмещение части затрат, льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование при закладке садов, теплиц, компенсацию прямых затрат на создание и модернизацию объектов АПК.

Россия в 2014 году ввела запрет на поставки продуктов из Евросоюза и ряда стран, поддержавших антироссийские санкции. Среди них – мясо-молочная продукция, рыба, овощи и фрукты. Санкции, принятые Россией в ответ на экономические ограничения ЕС и США, принесли свои плоды – в разы выросло российское производство сыров, молочной и овощной продукции. Импорт молочной продукции к концу 2020 года сократился на 20%, плодоовощной продукции — на 11%, импорт овощей сократился на 27%. В правительстве и администрации президента РФ считают программу импортозамещения успешной.