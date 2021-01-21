Банк России в 2020 году сократил закупки золота в шесть раз

Банк России в 2020 г. резко сократил закупки золота. При этом незначительные спотовые закупки позволили увеличить запасы монетарного золота в составе международных резервов России (МРР) на 900 тыс. унций (на 1,2%, почти на 28 тонн), сообщает ЦБ.

Запасы монетарного золота в составе МРР составили к началу года 73,9 млн унций (почти 2,3 тыс. тонн) стоимостью $138,75 млрд. Таким образом, доля золота в составе МРР достигла 23,3%. Стоимость золота в составе МРР выросла за год на 25,7%.

В 2019 г. ЦБ закупил 5,1 млн унций золота, то есть закупки в 2020 г. сократились почти в шесть раз.

С 1 апреля 2020 г. ЦБ приостановил покупку золота на внутреннем рынке, основной объем закупок пришелся на I квартал 2020 г.

ЦБ покупал золото с 2014 г., а в 2019 г. закупил 45% произведенного в России золота.