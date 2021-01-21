Правительство облегчит жизнь владельцам апартаментов

Правительство намерено в октябре внести в Госдуму законопроект, который определит правовой статус апартаментов. Совет Федерации рассмотрит документ в декабре, отмечено в плане улучшения делового климата в градостроительстве, который размещен на сайте правительства.

Власти определят также правовой статус уже построенных апартаментов.

Президент Владимир Путин поручил внести к 1 августа изменения в законодательство с целью определения правового статуса помещений в зданиях, в том числе используемых для проживания граждан.

Сейчас апартаменты имеют статус нежилых помещений, приравненных к коммерческой недвижимости.

В случае возникновения проблем у застройщика дольщики-покупатели апартаментов не защищены законом. Дольщики не могут получить в апартаментах постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов ЖКХ и решения коммунальных проблем не подпадают под контроль Госжилинспекции. Дома с апартаментами не обеспечены социальной инфраструктурой.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил ранее, что правительство планирует не запретить, а максимально узаконить статус апартаментов, признав их жильем.