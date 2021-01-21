В Москве испытывают беспилотное летающее такси

Беспилотный двухместный дрона-такси испытывают в помещении Малой спортивной арены московского комплекса "Лужники" в Москве.

Беспилотник сможет доставлять пассажиров и груз по воздуху на расстояние до 100 километров. Габариты дрона – 5 метров на 1,6 метра, почти как у компактного автомобиля. Пока прототип отрабатывает взлет на высоту 150 метров и посадку на стандартное парковочное место, маневры, срабатывание парашюта в случае остановки двигателей. Максимальная грузоподъемность – 300 килограммов, скорость – 200 км/ч.

Проект поддерживает столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. Такие проекты разрабатываются в крупных мировых мегаполисах, – в Сингапуре, Дубае, Гонконге, Сеуле и Барселоне.

Московский прототип беспилотного аэротакси разрабатывают участники стартапа "Ховер" из "Сколково" с 2018 года. Аппарат хотят оснастить искусственным интеллектом, чтобы он смог прокладывать оптимальные маршруты, оценивать ситуацию и принимать решения.