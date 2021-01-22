Картофель калибруют под низкие цены

Аграрии и оптовики предложили снизить требования торговых сетей к своей продукции и допустить на прилавки магазинов мелкий картофель как товар экономкласса. Такая продукция для конечного потребителя будет на 15–20% дешевле, чем обычный картофель, сообщили в Картофельном союзе страны.

Агропромышленные компании предлагают торговым сетям ввести в ассортимент картофель "экономкласса" калибром от 35 мм до 55 мм, упакованные в сетку по 2,5, 3 и 5 кг, сообщила подробности "Коммерсант" руководитель аппарата союза Татьяна Губина. По ее словам, этом предложение направлено в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, федеральные сети) и в Союз независимых сетей (СНС, региональные и городские ретейлеры).

Резкий рост стоимости картофеля обсуждался в Минсельхозе на заседании 20 января – за год средние цены выросли на 40%. Правительство может ввести предельные цены и на картофель, и зерно, и на макаронные изделия. Производители зерна и картофеля хотят избежать такого регулирования.

Поставщики предлагают ретейлерам отказаться от требований по калибровке для каждой партии картофеля – и продавать несортированный картофель (мелкий и крупный в одной партии) и допустить на прилавки мелкий картофель. На фасовке несортированного картофеля можно экономить до 50%. Это поможет не повышать цены на продукцию, утверждают агрокомпании.