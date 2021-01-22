Россияне сократили расходы за рубежом на 27 миллиардов долларов

Расходы россиян за рубежом в 2020 году снизились на 27 миллиардов долларов, а выездной туристический поток из России в 2020 году снизился на 80%, подсчитали экономисты "СберИндекса".

Летом число путешествующих россиян упало по всем международным направлениям, но зимой в новогодние праздники выросло по сравнению с предыдущей зимой: в Танзанию (в 3,6 раза), на Мальдивы (+26%) и Кению (+34%).

Во время новогодних праздников 2020‒2021 год число российских туристов на Мальдивах и в Танзании достигло показателей Египта и оказалось вдвое выше, чем на Кубе. Туристический поток в Таиланд, некогда лидирующее зимнее направление, упал практически до нуля.

Вместо зарубежных путешествий многие в России выбрали внутренний туризм. Около 53% из тех, кто летом 2019 года отдыхал за рубежом, через год – летом 2020-го во время отпуска путешествовали по России, зимой — более четверти (28%). В итоге внутренний туризм завершил год без потерь. Правительство РФ разрешило работу российского туризма с 1 июня 2020 года и по началу турбизнес получил убытки. Но господдержка позволила внутреннему туризму восстановиться – программа туристического кэшбэка продлена до 10 января. Из-за отсутствия иностранных туристов в 2020 году туристическая отрасль России потеряет 600 миллиардов рублей от ежегодного оборота отрасли в 3,7 триллиона рублей, подсчитали в Ростуризме.