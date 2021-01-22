В Госдуме заявили о преодолении барьера для "Северного потока-2"

Российско-европейский газопровод "Северный поток – 2" достроят, несмотря на санкции США: решена главная проблема – появилась технологическая возможность завершения проекта, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на пресс-конференции.

После первых угроз США о санкциях в 2019 году преодолена главная проблема – "технологическая возможность завершения проекта". Но сроки реализации проекта могут быть скорректированы, – уточнил парламентарий.

"Северный поток – 2" обязательно будет построен, все здравомыслящие люди это понимают", – сказал он (цитата ТАСС). Этому не помешают "никакие амбиции отдельных стран, желание продвинуть свои интересы коммерческие в виде СПГ или желание геополитического влияния на всех и вся, на Европу в частности". Они "будут некоторым препятствием на этом этапе, но в итоге все равно "Северный поток – 2" будет построен".

Оператор проекта Nord Stream 2 планировал завершить строительство газопровода "Северный поток – 2" в июне 2021 года. Ранее проект планировали завершить в декабре 2019 года, но из-за угроз США европейские компании начали выходить из проекта. С тех пор проект подорожал на миллиард долларов. России пришлось достраивать газопровод своими силами – для этого пришлось модернизировать одно из двух судов, оставшихся в проекте.

С 15 января оператор проекта мог начать работы в территориальных водах Дании и ФРГ: необходимо уложить около 100 километров газопровода до мая в датских водах и 30,4 километра в немецких водах. 19 января Минфин США ввел санкции для судна "Фортуна" и против его владельца – компании ООО "КВТ – Рус". К санкциям США добавились и жалобы экологов.

Совокупная мощность двух ниток "Северного потока-2" стоимостью 11 миллиардов долларов составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Магистраль проходит рядом с действующим аналогичным газопроводом "Северный поток". Таким образом, суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока-2" для поставок газа из РФ в ЕС достигнет 110 миллиардов кубометров газа в год.