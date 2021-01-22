Производители: маленький картофель ничем не хуже крупного

В магазинах может появиться мелкий картофель по сниженной цене. Мелкий картофель, калибра 35-55 миллиметров будет расфасован в сетки по 2,5-3 килограмма, по цене на 15-20% ниже обычного.

Председатель Картофельного союза РФ Сергей Лупехин сообщил журналистам, что картофель калибра 35-55 миллиметров по качеству не хуже более крупного.

Сейчас производители обязаны сортировать и фасовать картофель по размеру. Отменив это условие, можно будет сэкономить около 50% на упаковке товара, что автоматически приведет к снижению стоимости картофеля в розничной торговле, а также к сдерживанию цен.

Пополнение ассортимента магазинов картофелем маленького размера расширит предложение для потребителей и увеличит сбыт овощей для сельхозпроизводителей, что приведет к сокращению их издержек. Отметил Лупехин.

В настоящее время Картофельный союз обсуждает с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) и с Союзом независимых сетей (СНС) возможность ввода в ассортимент картофеля меньшего размера, фасованный по 2.5-3 кг.

Сельхозпроизводители уже в начале октября прошлого года, из-за ухудшения качества корнеплодов, в связи с плохими погодными условиями, продумывали возможность переговоров с торговыми сетями о возможности снизить требования по размеру картофеля. Об этом сообщал РИА Новости директор Национального Плодоовощного союза Михаил Глушков.

Руководитель Картофельного союза России Татьяна Губина сообщила, что переговоры по данной теме продолжены с начала текущего года. Речь идет о введение в ассортимент торговых сетей эконом-картофеля более мелкого калибра. Данная продукция будет более доступной с социальной точки зрения.