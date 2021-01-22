"Газпром" создал компанию для строительства газопровода через Монголию в КНР

В Монголии зарегистрирована компания специального назначения "Газопровод Союз Восток", сообщил "Газпром" в Telegram-канале.

Компания станет оператором проекта газопровода "Союз Восток". "Компания создана для проведения проектно-изыскательских работ и разработки технико-экономического обоснования проекта строительства магистрального газопровода для поставок российского газа через территорию Монголии в Китай", – отмечается в сообщении.

"Газопровод "Союз Восток" станет продолжением на территории Монголии российского газопровода "Сила Сибири – 2", – отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Экспортная мощность нового газопровода может составить до 50 миллиардов кубометров в год и превысит мощность "Силы Сибири" более чем в 1,3 раза. "Это позволит поставлять газ из Западной Сибири на экспорт в больших объемах не только в западном, но и в восточном направлении", – пояснил Миллер.

В марте 2020 года президент РФ поручил "Газпрому" приступить к предынвестиционной стадии проекта "Сила Сибири — 2" – разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода.

21 мая 2014 года "Газпром" и государственная китайская компания CNPC подписали самый крупный контракт за всю историю "Газпрома" – 30-летний договор купли-продажи российского газа по "восточному" маршруту (газопровод "Сила Сибири") в объеме 38 миллиардов кубометров газа в год.

В 2015 году две компании продолжили сотрудничество и подписали соглашение о поставках газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному" маршруту ("Сила Сибири — 2") и меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России.

В настоящее время магистральный газопровод "Сила Сибири" поставляет газ с Чаяндинского месторождения — базового для Якутского центра газодобычи — российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. В конце 2022 года подача газа в "Силу Сибири" начнется еще с одного месторождения — Ковыктинского, на основе которого формируется Иркутский центр газодобычи.