"Фортуна" возобновила укладку "Северного потока – 2"

Трубоукладочная баржа "Фортуна" возобновила укладку газопровода "Северный поток – 2". Как сообщила журналистам компания-оператор проекта, сейчас судно укладывает трубы в коридоре строительства в водах Дании.

"Работы идут в соответствии с полученными согласованиями", – сказали в Nord Stream 2.

Ранее министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце рассказала: Германию ждут суды в случае остановки проекта Nord Stream 2. Решение о строительстве газопровода было принято "много лет назад", подчеркнула она. В настоящее время "Северный поток – 2" почти готов и одобрен в правовом порядке.

Совокупная мощность двух ниток "Северного потока-2" стоимостью 11 миллиардов долларов составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Магистраль проходит рядом с действующим аналогичным газопроводом "Северный поток". Таким образом, суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока-2" для поставок газа из РФ в ЕС достигнет 110 миллиардов кубометров газа в год.