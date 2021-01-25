Правительство выделяет миллиарды рублей для стабилизации цен на хлеб

Российское правительство выделяет почти пять миллиардов рублей для стабилизации цен на хлеб. Об этом говорится в опубликованном на сайте кабмина распоряжении.



Средства поступят в региональные бюджеты. Большая их часть предназначена для компенсации расходов мукомольных предприятий на закупку пшеницы. Остальное – для возмещения затрат пекарням на реализацию готовой продукции.

Все это – часть программы по снижению цен на продовольствие. Комплекс мер разработало правительство по поручению Владимира Путина. Глава государства призвал своевременно реагировать на удорожание базовых продуктов. В этой связи повысили пошлины на некоторые сельхозтовары, в том числе на пшеницу, подсолнечник, рапс.

Еще были утверждены правила поддержки мукомолов и хлебопёков; заключены специальные соглашения о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами, сообщает телеканал "Россия 24".