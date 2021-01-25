Не менее миллиона умных ЖКХ-счетчиков могут демонтировать

Миллионы работающих бытовых беспроводных счетчиков электроэнергии не попали в утвержденный список Минцифры, сообщили в МТС, "МегаФоне", "Вымпелкоме" и Tele2.

Применяемый в приборах зарубежный стандарт передачи данных NB-IoT не вошел в утвержденный в конце декабря перечень Минцифры, но ранее был разрешен Росстандартом. Все приборы должны работать на отечественном аналоге NB-Fi, следует из приказа Минцифры 30 декабря 2020 года. Это единственный допустимый протокол передачи данных в системах учета электроэнергии, цитирует издание "Коммерсант" документ.

Стандарт NB-IoT используется для подключения к сети приборов с обычной или встроенной виртуальной (eSIM) сим-картой. Бытовые приборы с такими счетчиками передают данные по Wi-Fi.

Все крупные операторы связи в России обслуживают датчики стандарта NB-IoT в разных регионах. Только у "Вымпелкома" из-за приказа Минцифры вне закона в Центральной России могут оказаться вне закона около 1 миллиона обслуживаемых приборов учета электричества.

МТС обслуживает сеть стандарта NB-IoT более чем в 70 регионах России. "МегаФон", Tele2 также имеют несколько проектов с NB-IoT для заказчиков из ЖКХ. В Минцифры утверждают, что перечень лишь рекомендует использовать отечественные стандарты.

До 2030 года в России планируют установить 18 миллионов "умных счетчиков", которые самостоятельно собирают и передают информацию о потребленной электроэнергии.

Во многих домах уже установлены такие приборы. Бизнес-сообщество предлагает отказаться от массовой установки таких приборов, хотя она должна стать обязательной с 1 января 2022 года. Вместо тотальной замены предлагается или менять приборы во всем доме, или не ставить их никому. Решение в каждом случае должны принимать местные власти, считают авторы инициативы.