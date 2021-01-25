Россияне ускорили погашение долгов

Граждане России в конце прошлого года стали активнее гасить долги перед коллекторскими агентствами: доля обещаний вернуть долг достигла исторического максимума – 25%, а доля выполненных обещаний выросла до 59%, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Причина такого всплеска – незаконные методы коллекторов и новогодние премии.

Средний платеж по долгу вырос в декабре до максимального показателя за весь год – 3,8 тысячи рублей. В декабре 2019 года средний платеж был выше – 4,6 тысячи рублей. Выплата премий в декабре увеличила частоту и размеры платежей должников, пояснили в НАПКА.

По мере улучшения ситуации на рынке труда и в экономике остается "все меньше тех, кто не хочет платить "из принципа". "На текущий момент 70% отказов носит объективный характер, связанный с финансовыми трудностями", – отмечает президент ассоциации Эльман Мехтиев.