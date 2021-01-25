Власти установят для россиян минимальный доход, который нельзя списать за долги

Правительство одобрило законопроект "Единой России" (ЕР) о гарантированном минимальном доходе, который нельзя списать за долги. Речь идет о доходе в размере прожиточного минимума, сообщает ЕР в Telegram-канале.

ЕР в ближайшее время внесет законопроект в Госдуму, документ могут принять в весеннюю сессию.

Законопроект предоставляет гражданам право защитить положенный прожиточный минимум в случае возбуждения дела о списании денег за долги, подчеркивает ЕР.

Гражданину для защиты своего дохода необходимо обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) и указать один счет в одном банке для хранения денег.

Нововведение поддержит граждан, попавших в трудное финансовое положение, и лиц на их иждивении, отмечает ЕР.

Глава "Единой России" Дмитрий Медведев поручил фракции единороссов в Госдуме создать рабочую группу по совершенствованию законодательства в области занятости.

Рабочая группа изучит возможность введения в России минимального гарантированного дохода граждан.

По словам Медведева, гарантия минимального дохода подразумевает неприкосновенность минимальной суммы, которую выплачивает гражданину государство независимо от рода деятельности и социально-экономического положения гражданина.