В России начали расти цены на сельдь

В России растут оптовые цены на сельдь. С 18 по 24 января средняя цена увеличилась в центральной части страны на 2,4% до 87 руб. за 1 кг, сообщает Росрыболовство.

В северо-западных регионах страны сельдь подорожала за неделю на 6,3% до 85 руб. за килограмм, скумбрия – на 3,4% до 150 руб. за килограмм.

В России вырос спрос на эти виды рыбы. Кроме того, подорожала импортная продукция. Цены на другие виды мороженой рыбы почти не изменились.

Оптовые цены на минтай снизились на Дальнем Востоке на 9,7% до 65 руб. за килограмм. При этом сельдь подорожала на 4,6%. Цены на другие виды мороженой рыбы не изменились.

Розничные цены на мороженую рыбу выросли в России с 12 по 18 января на 0,5%, с начала года – на 0,9%.