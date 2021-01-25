Счетная палата ожидает дефицита продуктов из-за заморозки цен

Счетная палата РФ проанализировала механизм сдерживания цен на сахар, подсолнечное масло и другие социальные товары . Механизм, введенный правительством в декабре 2020 года по соглашению с ретейлом, заработал – "уже наблюдается стабилизация либо некоторое снижение цен на отдельные продовольственные товары (хлеб, сахар)", – отмечается в отчете ведомства.

Но, по мнению департамента аудита экономического развития, "существуют риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, а также из-за возможного распространения ценового регулирования на новые товары".

Все станет ясно по итогам первого квартала, – уточнили в Счетной палате. Правительство РФ может установить предельный уровень цен на зерно и макаронные изделия, заявила в январе 2021 года замглавы Минсельхоза Оксана Лут на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке. В Минсельхозе рекомендовали властям регионов провести с производителями переговоры о сдерживании цена на макароны, яйца и картофель.

За первую рабочую неделю этого года цена пшеницы выросла на 3,5%, а макароны после этого подорожали на 8%. Если рост цен продолжится, то макароны добавят в список продуктов (сахар и подсолнечное масло), предельная стоимость которых зафиксирована в соглашениях между производителями и торговыми сетями при участии правительства.

Правительство РФ в конце декабря 2020 года получило право замораживать цены в любой момент. Инфляция в 2020 году в России стала самой высокой за 4 года – 4,9%, подсчитал Росстат. Драйвером роста цен стали два продукта. Сахар-песок стал лидером по росту потребительских цен – сразу на 64,54%. Подсолнечное масло за год подорожало на 25,91%.

Производители продовольствия, Минпромторг, Минсельхоз и крупные ритейлеры 16 декабря 2020 года подписали соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, которые будет действовать до 1 апреля 2021 года. Соглашениями установлены предельные цены на сахар в 46 рублей за килограмм и 110 рублей за литр подсолнечного масла. Труднодоступных регионах, таких как в Калининграде, на Крайнем Севере и за Уралом, предельные цены будут устанавливаться местными властями через повышающие коэффициенты.