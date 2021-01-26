В 15 регионах стоимость коммуналки превысила инфляцию в несколько раз

В 2020 году жилищно-коммунальные услуги подорожали в среднем на 3,55% впервые в истории России при годовой инфляции в 4,91%, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Но в 15 из 85 регионов рост тарифов ЖКХ опередил инфляцию в несколько раз.

Лидерами по удорожанию коммуналки стали республика Коми (рост тарифов на 16,2%) – в этом регионе из-за повышения цен на капремонт тарифы ЖКХ сразу в три раза обогнали инфляцию. На втором месте – Воронежская область (+7,8%), Забайкальский край (+7,1%), Кемеровская область (+6,7%) и Удмуртия (+6,6%).

В десятку лидеров по росту тарифов ЖКХ также вошли Тыва (+5,8%), Архангельская область (+5,4%), Амурская область (+5,1%), Якутия и Белгородская область (по 5%).

В Москве цены на жилищно-коммунальные услуги выросли менее, чем в среднем по стране – на 3%, в Санкт-Петербурге – на 4,6%.

Среди услуг ЖКХ сильнее всего подорожали оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов – плата за неприватизированные квартиры (на 4,71%). Далее по росту стоимости расположились – водоотведение (4,78%), горячая вода (4,32%) и электричество (3,96%). Отопление, самая весомая статья расходов в квитанции, подорожало на 3,36%.

Регионами с наибольшим ростом цен на отопление стали Севастополь (+10%), Кемеровская область (+8,1%), Ингушетия (+7,7%), Кировская область (+7,5%) и Дагестан +6,7%).

Цены на холодную воду за год в среднем по стране выросли на 3,9%, но в ряде регионов рост оказался больше: в Белгородской области на 24,1%, в Тыве – на 23,4%, в Кемеровской области – на 22,5%, в Удмуртии – на 19%, в Магаданской области – на 11,6%.

По удорожанию горячей воды лидируют Алтай (+12,2%), Московская область (+10,6%), Удмуртия (+8,7%), Севастополь (+8%) и Амурская область (+7,6%).

Плата за газ в среднем за 2020 год выросла на 3,2%, существеннее всего – в Оренбургской области (+13,3%), Крыму (+7,2%), Еврейской автономной области (+7%), Чечне (+6%) и Ярославской области (+5,6%).

Плата за свет не превысила инфляцию в среднем, но значительней всего выросла в Иркутской области (на 5,4%), Ивановской и Ленинградской областях, в Алтайском и Красноярском крае – в этих регионах рост составил по 5,1%.

"Трудности с оплатой коммуналки имеют более 5% домохозяйств, а среди неполных и многодетных семей – свыше 10%", – заявил президент FinExpertiza Елена Трубникова. До конца 2020 года власти отменили штрафы за неуплату коммунальных услуг, с 2021 года мораторий прекращается и многих россиян ожидают большие суммы в квитанциях.