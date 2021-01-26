РФПИ предупредил Давос о появлении новых стай "черных лебедей"

В мире появятся новые "черные лебеди" – рост инфляции и новая пандемия, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время выступления Всемирного экономического форума в Давосе.

Экономист Нассим Талеб, предсказавший кризис 2008 года, первым ввел термин "Черный лебедь", означающий непредсказумемый и на первых порах незаметный негативный фактор, который затем приводит к кризису и меняет историю.

"Когда я читал книгу Нассима Талеба "Черный лебедь", конечно, я обратил на нее внимание, но я не ожидал, что появится стая "черных лебедей", даже можно сказать туча, которая летает по миру в течение последних 12 месяцев​​​. Мы ожидаем, что появятся новые стаи "черных лебедей", – отметил Дмитриев.

По его словам, инфляция в мире "неизбежно" вырастет вслед "за печатаньем денег по всему миру", а не только в экономиках ЕС и США, где денежная эмиссия увеличена ради выкупа облигаций для стабильности финансовой системы. Кроме этого, "очевидно, что еще одна пандемия возможна. Будет очень важно, как мы будем работать по этой теме, здесь речь о вопросах защиты окружающей среды", – отметил Дмитриев.

Угрозой для мира остается и терроризм. Эти вызовы для мира можно решить только при сотрудничестве всех стран, считает глава РФПИ.