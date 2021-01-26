Apple вернула звание самого дорогого бренда

Компания Apple заняла первую позицию в рейтинге самых дорогих мировых брендов, оставив позади Amazon и Google, по данным ежегодного исследования Brand Finance Global 500.

В рейтинге за 2021 год стоимость бренда составляет $263,4 млрд., это выше прошлогоднего показателя на 87%. Увеличение цены бренда обусловлен успешной диверсификацией бизнеса Apple с целью как можно больше снизить зависимость от продаж iPhone. В прошлом половина выручки всей компании пришлась на долю iPhone, хотя в 2015 году, эта доля составляла всего две трети.

По данным обзора Brand Finance, благодаря диверсификации получили развитие цифровые сервисы Apple, а также услуги по подписке, такие как App Store, Apple Music, Apple Arcade, iCloud и Apple TV. В обзоре сказано, что за один день нового года клиенты приложений App Store приобрели цифровые услуги на сумму $540 млн.

На втором и третьем месте рейтинга расположились Amazon, стоимость которого составила $254,2 млрд. и Google – $191,2 млрд. соответственно. Четвертую позицию рейтинга занимает Microsoft, со стоимостью бренда в $140,4 млрд. И замыкает пятерку лидеров южнокорейская компания Samsung Group, стоимость бренда которой составила $102,6 млрд.

В десятку лидеров по стоимости брендов вошли также, Walmart, по цене бренда $93,19 млрд, Facebook, стоимость бренда- $81,48 млрд, ICBC – $72,8 млрд, Verizon – $68,9 млрд. и WeChat – $67,9 млрд.

В докладе сказано, что Tesla стала самым быстрорастущим брендом, чей рост составил 158% и стоимостью в $32 млрд, заняв 42 позицию в рейтинге, поднявшись со 147 отметки рейтинга прошлого года. Tesla показала важность технологических инноваций, как движущей силы ценности бренда.

На втором, по темпам роста, месте расположился бренд Alibaba, который вырос в цене до $39,2 млрд. А бренды Taobao и Tmall, которые являются подразделениями Alibaba, подорожали до $53,3 млрд. и до $49,2 млрд. соответственно.

Хорошие результаты достигли ритейлеры, которые в период пандемии коронавируса внедрили технологии. Например, на 20% (до $93,2 млрд.) поднялся в цене бренд Walmart, поднявшись на 6 место в рейтинге.

Ощутимо снизились в цене представители аэрокосмоса, а также авиакомпании. Цена бренда Boing рухнула на 40%, достигнув $13,6 млрд. Также на 40% подешевел бренд American Airlines, опустившись до $5,3 млрд. Стоимость бренда Airbus составила $9,1 млрд, снижение произошло на 36%.

Топ-3 самых дорогих российских брендов возглавил Сбербанк, занявший 180 место, "Газпром" расположился на 304 позиции, а "Лукойл" стал 360 в данном рейтинге. Сбер занял третью позицию в рейтинге по показателю "сила бренда", а среди банковских брендов по этому показателю он занял первое место.

Brand Finance рассчитывая стоимость бренда, анализирует маркетинговые инвестиции, акционерный капитал бренда и как эти показатели влияют на эффективность бизнеса. Китайская компания Wechat заняла первое место по показателю "сила бренда", обойдя в этом году Ferrari.