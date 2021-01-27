Жириновский предложил открыть государственные магазины с твердыми ценами

В России нужно создать государственные торговые сети с твердыми ценами, сейчас все торговые сети находятся в частном владении, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский в интервью телеканалу ​​​"Россия 24".

"Давайте сделаем часть торговых сетей государственными и восстановим министерство торговли, которое будет их курировать. Там всегда будут твердые цены. И малоимущие знают: вот государственный магазин, пойду там куплю", – отметил Жириновский.

Свободное ценообразование раздражает граждан. "Много покупателей – владелец магазина повышает цену, мало покупателей – понижает. Поэтому надо открывать магазины, где будут продавать товары другого сорта. Мы заставляем сортировать продукцию. Давайте там, где кривой огурец, не того размера картошка, по более низким ценам в специальных магазинах продавать. И это будет подспорье малоимущим", – пояснил Жириновский.

Минсельхоз попросил Минпромторг поддержать предложение о включении в ассортимент магазинов мелкого картофеля калибром 35-55 мм.

Российские производители картофеля отмечают снижение качества продукции в связи с неблагоприятными погодными условиями в прошлом году. Производители намерены договориться с торговыми сетями о снижении требований к калибру картофеля.