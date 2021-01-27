"По приколу": пользователи Reddit подняли акции сети магазинов GameStop на 360%

За два месяца, с 30 ноября 2020 года по 26 января 2021 года, акции сети игровых магазинов GameStop подорожали на 360% — до $81,16, а рыночная капитализация утроилась до $5 млрд. На пике стоимость одной ценной бумаги поднималась выше $150.

Ценные бумаги сетевых магазинов GameStop подорожали на 360%, достигнув $81,16 всего за два месяца, с конца ноября прошлого года, до 26 января текущего. Помимо этого рыночная капитализация выросла в три раза до $5 млрд. Цена одной акции на пике поднималась выше $150.

Причина – в пользователях форума Reddit, начавших скупать акции, чтобы помешать торговцам на понижение. Это и привело к резкому подорожанию ценных бумаг. В итоге, ставившие на падение акций "шортисты" потеряли $3,3 млрд. с начала этого года. Только за 22 января, при взлете ценных бумаг на 51%, потери составили $1,6 млрд.

Акции компании GameStop падали до 2020 года на протяжении шести лет, сообщает агентство Bloomberg. За два года продажи снизились на 40% и за год составили $5,2 млрд.

GameStop — американская розничная сеть по продаже видеоигр, игровых консолей, аксессуаров для компьютеров. При этом, финансовое положение GameStop оставляет желать лучшего – диски теряют популярность, так как геймеры всё чаще скачивают необходимый игровой контент из Сети.

Незначительный рост акций GameStop начался 29 ноября 2020 после поста пользователя Reddit о "кучке упрямых бумеров" из хедж-фонда Melvin Capital, которые шортят акции GameStop. После чего пользователи Reddit возмутились, что хедж-фонды "топят" GameStop.

В комментариях пользователи договорились начать скупку акций игровой компании. К тому же к совету директоров GameStop 11 января присоединился соучредитель и бывший генеральный директор Chewy Райан Коэн, чья инвестиционная компания владела 10% акций GameStop. Назначение Коэна, который поддерживает развитие интернет-магазина GameStop, также привело к подорожанию акций.

В итоге, активность пользователей Reddit, действия шорт-продавцов и назначение Коэна привели к росту акций на 110%.

После того, как 22 января Citron Research, которая анализирует биржи и выявляет переоцененные или вовлеченные в мошенничество компании, отказалась давать комментарии по акциям GameStop, ценные бумаги выросли на 51%. Цена одной акции на пике 25 января превышала $144. Объем торгов составил 175 млн. акций, тогда как за месяц объем был 298,8 млн. ценных бумаг.

Рост цены акций продолжился 27 января на премаркете в США, после того, как Илон Маск в Twitter опубликовал ссылку на Reddit с шуточной надписью "GameStonk!". Данный комментарий был отсылкой к биржевому мему Stonk, которым высмеивают в соцсетях совершающих сомнительные вложения инвесторов и бизнесменов. Шутка главы Tesla над шортистами GameStop, считающими, что на акциях компании можно разбогатеть, лишь подстегнуло котировки.

По данным торгов на премаркете Нью-Йоркской биржи стоимость акций GameStop в среду 27 января выросла на 130%, до $339. Позднее стоимость скорректировалась до $292.