Торговая площадка Goods.ru станет частью экосистемы "Сбера"

"Сбер", совладелец маркетплейса goods.ru Александр Тынкован и "М.Видео-Эльдорадо" подписали соглашение о намерениях по развитию goods.ru, сообщает "Сбер".

"Сбер" намерен получить 85% акций маркетплейса и вложить в его развитие 35 млрд руб. Банк приобретет часть акций goods.ru, принадлежащих "М.Видео-Эльдорадо".

"М.Видео-Эльдорадо" сохранит за собой 10% goods.ru, Тынкован – 5%. Все стороны получат представителей в совете директоров маркетплейса.

Обязывающее соглашение подпишут в первой половине года после завершения инвестпроверки, получения разрешений от советов директоров и ФАС.

Goods.ru – маркетплейс, входит в группу компаний "М. Видео-Эльдорадо", основан в 2016 г. На маркетплейcе представлены 8 тыс. продавцов и 4,5 тыс. магазинов.