Илон Маск оправдал растущую капитализацию Tesla

В отчёте автопроизводителя о доходах за четвёртый квартал исполнительный директор Tesla сказал, что планы компании потенциально вполне могут оправдать её рыночную капитализацию, которая превысила $800 млрд — это делает Tesla пятой по величине компанией США.

Маск предполагает, что компания скоро достигнет годового объёма продаж электромобилей на сумму в $50–60 млрд (в IV квартале компания продала машин на $9,31 млрд и заявила, что в будущем поставки автомобилей будут расти в среднем на 50 % в год).

Благодаря совершенствующимся технологиям автономного вождения, электрокары Tesla станут беспилотными роботами. Это позволит в среднем использовать их до 60 часов в неделю, а не 12, как сейчас. Исходя из этого, компания может получать гораздо больше прибыли, получая плату с каждого автомобиля службы роботакси.

По словам исполнительного директора, даже при удвоении выручки компании с $50 млрд. до $100 млрд. прибыль увеличится в 20 раз, что оправдает оценку предприятия даже в $1 трлн., учитывая, что в данное время Tesla бурно развивается.

Тем не менее, агентство Reuters считает, что итоги четвертого квартала не впечатлили инвесторов, помимо этого от компании ожидали новую амбициозную цель по поставкам авто в 2021 году, которая так и не была представлена. Вместо этого Tesla только рассказала о планах среднегодового темпа роста поставок.

В результате чего акции Tesla подешевели на 5%, а капитал основателя компании Илона Маска уменьшился на $3,7 млрд, достигнув $186,6 млрд, по данным Forbes. По оценке агентства Bloomberg, Илон Маск потерял $4,3 млрд. и его состояние достигло $206 млрд.

Производитель электромобилей Tesla впервые за всю историю компании не зафиксировал убытков в течение года, хотя в 2019 году убытки составили $862 млн. За 2020 год прибыль Tesla составила $721 млрд. по сравнению с $862 млн. убытков в 2019 году. За четвертый квартал прибыль компании составила $270 млн.

За четвертый квартал доход Tesla составил $10,74 млрд, по прогнозам ожидалось $10,33 млрд. Суммарный годовой доход составил $31,5 млрд.

Стоимость ценных бумаг производителя электрокаров за последний год увеличилась почти на 700%, временно сделав Илона Маска богатейшим человеком в мире.