Международные резервы России выросли до $592,7 млрд

Международные резервы России (МРР) увеличились с 15 по 22 января на $2,3 млрд (+ 0,4%) – с $590,4 млрд до $592,7 млрд, сообщает Банк России. Объем МРР вырос в основном благодаря увеличению цен на золото.

На предыдущей неделе МРР сократились на $7 млрд.

МРР включают в себя финансовые активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства.

МРР состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других активов.