Турция отправила первый экспортный поезд в Россию

Турция сегодня отправила первый экспортный поезд с товарами в Россию, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и инфраструктуры республики.

Первый грузовой состав длиной в 15 вагонов отправился в Москву из Анкары с 3321 единицей бытовой техники турецкого производства.

Новый экспортный маршрут протяженностью 4650 километров проходит по новой железной дороге Карс-Тбилиси-Баку – из Турции через Грузию и Азербайджан. Поезд прибудет в терминально-логистический центр "Ворсино" в Калужской области через восемь дней. Новый маршрут сократит затраты и сроки доставки.