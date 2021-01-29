Доля безналичных платежей в торговле впервые выросла до 54,1%

Доля безналичных платежей впервые в розничной торговле России выросла с 49,2% в 2019 году до 54,1% в 2020 году, подсчитали аналитики "СберИндекса".

При этом в России до рекордного уровня вырос объем бумажных денег в обращении – на 2,8 триллиона до 13,4 триллиона рублей.

Поквартальный рекорд отмечен в IV квартале 2020 года доля безналичного торгового оборота выросла до 55,9%, а в 18 регионах – превысила 60%. Ненецкий АО в этот период стал первым регионом, где доля безналичного торгового оборота достигла 70%.

В крупнейших городах доля покупок по безналу составляет в среднем 56,7%. В лидерах безналичного расчета в рознице – города северной части России: Петрозаводск (65,9%), Северодвинск (65,3%) и Сыктывкар (65,3%).