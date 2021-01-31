Предприниматели просят помощи из-за роста цен на продукты

Оптовые цены на некоторые товары могут вырасти. Об этом производители предупредили ретейлеров. В частности, под ударом – кофе, чай, мясо, рыба, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца и крупы. Но социально значимые товары не могут резко подорожать в рознице. Магазины обратились за помощью в ведомства.



Отпускная стоимость яиц сейчас примерно на 20% выше, чем год назад. В рознице они подорожали на 15%. Но если сравнивать декабрь с ноябрем, скачок составил 13%.

Производители называют объективные причины: вспышки птичьего гриппа на юге России и закрытие фабрик. Эксперты прогнозируют: во втором-третьем квартале негативные последствия сойдут на нет и цены снизятся.



О росте себестоимости производства говорят и производители молочной продукции. Но в магазинах цены увеличились за год на 3,5% при том, что продовольственные товары в среднем подорожали на 7%. Например, на крупу и бобовые – на 20%, макаронные изделия – на 12%, мясо и птицу – на 3%, на рыбу и морепродукты – на 5%.



"По итогам 2020 года мы прогнозируем, что себестоимость производства сырого молока вырастет примерно на 15%. Себестоимость переработки тоже на 5-7%. При этом, как я уже говорил, … цена на полке на молочную категорию в прошлом году выросла на 4%. В этом смысле, конечно, 2021 год для производителей будет очень непростым. При этом мы всегда понимаем, что молочная категория является социально значимой и резкий рост цены на нее невозможен", – заявил Артем Белов, гендиректор Национального союза производителей молока.



О том, что надо действовать сообща, говорят эксперты Счетной палаты. Если заморозить цены, в стране может возникнуть дефицит продовольствия. Есть риск, что производители начнут придерживать товары на складах до окончания ограничений.



"Цены – это такой фактор ... его нельзя не принимать во внимание", – говорит Сергей Беляков, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли.



"Товарных запасов достаточно для того, чтобы помочь покупателям. Ажиотажного спроса не наблюдаем", – сказал Алексей Полянский, заместитель директора макрорегиона "Юг" торговой сети "Пятерочка".



В Минсельхозе ситуацию оценивают как стабильную, оснований для резкого роста цен в рознице не видят. Министерство вступило в переговоры с поставщиками, убеждая их не повышать стоимость.

В Минпромторге также заявляют, что ведут постоянный мониторинг ситуации вместе с Федеральной антимонопольной службой. При необходимости готовы реагировать оперативно.



"Ситуация с ценами сейчас не является катастрофической и самое главное – не допустить расширение списка категорий, в которых применяется государственное регулирование цен. В этой ситуации рыночные механизмы позволят достаточно быстро решить эту проблему", – говорит генеральный директор INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров.



В декабре 2020 года в России резко выросла стоимость сахара и масла. Правительство экстренно заморозило цены. На сахар предельная стоимость 36 рублей за килограмм в оптовой торговле и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 рублей и 110 рублей соответственно. Договоренности действуют до апреля.