Путин потребовал защитить интересы граждан, вкладывающих в ценные бумаги

Путин призвал защитить интересы непрофессиональных инвесторов и позаботиться об их снижении рисков, чтобы избежать новой версии "обманутых дольщиков". Помимо этого президент уточнил, что банковские инвестиции в непрофильные активы не должны угрожать сохранности средств вкладчиков.

Центробанк также обеспокоен защитой неквалифицированных инвесторов. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина посоветовала начинающим вкладчикам внимательно изучать условия договора, чтобы избежать ошибок в выборе.

Глава ЦБ России отметила, что в роли начинающих инвесторов могут оказаться предприятия малого и среднего бизнеса, а не только физические лица.

Набиуллина добавила, что ЦБ длительное время добивался принятия закона о квалифицированных и неквалифицированных инвесторах. Закон о категоризации инвесторов-физлиц был подписан в июле президентом России Владимиром Путиным и вступит в законную силу 1 апреля 2022 года. Этот закон позволит защитить активно инвестирующих на биржах россиян от излишних рисков.

Акции иностранных эмитентов будут доступны неквалифицированным российским инвесторам. Их перечень будет определен ЦБ. Неквалифицированные инвесторы также смогут приобретать облигации российских и иностранных эмитентов, ценные бумаги, включенные в котировальные биржевые списки. Для инвестирования более сложных финансовых инструментов неквалифицированный инвестор должен будет пройти обязательное тестирование.