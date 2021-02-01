Средняя стоимость "вторички" в России выросла в 2020 году

Средняя цена 1 кв. м вторичной недвижимости выросла в 16 крупнейших городах России до 86,28 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 1,6% выше, чем в декабре 2020 г., и на 13,5% выше, чем в январе 2020 г., сообщает ЦИАН.

В целом средняя стоимость жилья в 19 крупных городах России выросла в январе на 1,89% до 67,4 тыс. руб. за 1 кв. м.

Больше всего средняя цена на вторичную недвижимость выросла в январе в Омске – на 3% до 60,2 тыс. руб. за 1 кв. м, Воронеже – до 62,6 тыс. руб., Красноярске – до 73,7 тыс. руб.

Квартиры в Тюмени подорожали за месяц на 2,9% до 79,62 тыс. руб. за 1 кв. м, в Новом Уренгое – до 133,2 тыс. руб., Перми – до 67,6 тыс. руб., Нижнем Новгороде – до 84,8 тыс. руб. за 1 кв. м.

Средняя стоимость вторичной недвижимости в Москве выросла в январе до 254,7 тыс. руб. за 1 кв. м (+ 1% в месячном и + 18% в годовом выражении).