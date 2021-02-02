Россельхознадзор запретил ввоз птицы из Сенегала и Кувейта, из Бутана – овец и коз

Россельхознадзор принял решение с 2 февраля 2021 года о временных ограничениях на экспорт в Россию из Сенегала птицы и птицеводческой продукции, в состав которой входят продукты переработки птицы. Товары, прошедшую обработку, разрушающую вирус птичьего гриппа, под ограничения не подпадают. Уточняется в сообщении.

Помимо этого, под запретом находится экспорт кормов и кормовых добавок, кроме данной продукции растительного происхождения, а также химического и микробиологического синтеза. Запрещен ввоз оборудования для содержания убоя и разделки птицы бывшего в употреблении.

Подобные ограничительные меры предприняты в отношении продукции из Кувейта. Кроме того, вводится временный запрет на транзит живой птицы из данных стран по территории России.

Также с 2 февраля 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Бутана живых коз и овец, других животных, восприимчивых к оспе, мясомолочной продукции, кормов животного происхождения и изделий, полученных от убоя данных видов животных.

Также ограничительные меры накладываются на оборудование для содержания, переработки и убоя овец и коз, бывшее в употреблении. Ограничительные меры введены с 2 февраля 2021 года из-за неблагоприятной эпизоотической обстановки по оспе коз и овец.