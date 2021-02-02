Рубль может упасть трижды за год. Когда покупать валюту

Альфа-банк прогнозирует курс на уровне 75 рублей за доллар в конце 2021 года. "Однако предполагаем, что может быть несколько эпизодов отклонения курса к более слабым уровням", – отмечают аналитики банка.

Рубль может упасть:

В феврале из-за протестов, которые могут спровоцировать введение санкций. В начале лета, когда россияне начнут покупать валюту для отпуска за границей после снятия межгосударственных карантинных ограничений. В это время и ретейлу понадобится валюта для покупки импортных товаров из-за растущего спроса. Рубль может упасть и в четвертом квартале 2021 года, когда начнется массовое бегство капитала из рискованных активов в случае ужесточения монетарной политики в США (повысятся ставки, приостановится печатный станок).

"Структура платежного баланса России за 2020 года указывает на то, что шансы на укрепление курса рубля не выглядят значительными", – полагает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

Несырьевые доходы не меняются последние три года, находясь на уровне 181 миллиард долларов, а импорт товаров снизился всего на 6% в 2020 году, и будет расти в этом году из-за восстановления доходов и спроса населения. Экономисты Алфа-банка оценивают дополнительный спрос россиян на валюту в размере 20 миллиардов долларов для отпуска после открытия международных границ. Столько же купит на Мосбирже Минфин через ЦБ РФ в резервы по итогам года. Этот спрос мог покрыть приток иностранного капитала, но протесты распугали инвесторов.

Доллар, тем не менее, сегодня потерял сразу 40 копеек на Московской бирже, а евро – 70 копеек. К 16:00 мск единая европейская валюта стоила 89,95, а доллар – 75,5 рубля, согласно данным торгов. Основной поддержкой рубля сегодня стала дорожающая нефть – котировки на мировом рынке достигли годового максимума. Европейский эталон Brent сегодня подорожал на 3% до 57,7 доллара за баррель по ближайшим контрактам для исполнения, а американский WTI также прибавил 3% – до 54,9 доллара.