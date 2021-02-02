В Бундестаге назвали неприемлемой идею США о механизме отключения СП2

Комментируя сообщение газеты Handelsblatt, председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал идею Вашингтона применения отключающего механизма к газопроводу "Северный поток – 2" в случае снижения транзита газа через Украину неприемлемой.

Эрнст добавил, что диалог с США по проекту «Северный поток – 2» можно только приветствовать, однако США не могут вмешиваться в решения по энергополитике Германии.

Также Эрнст сообщил, что решительно отвергает создание отключающего механизма для остановки поставок российского газа при некоторых условиях. По его мнению, данный механизм вызывает опасность лишения европейцев газа, если Украина не будет платить России по счетам. Европейская энергобезопасность не может зависеть от платежеспособности Украины.

Ранее во вторник газета Handelsblatt сообщала о готовности Вашингтоном снять санкции с газопровода, если Берлин выполнит ряд требований, к которым относится механизм отключения "Северного потока – 2". По требованию США поставки газа в Европу по "Северному потоку – 2" могут быть прерваны, в случае попытки оказания Россией давления на Украину, сокращая объемы поставляемого газа.